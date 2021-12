La Regina Elisabetta | terrorizzata | teme per il nipote

Leggi su topicnews

(Di venerdì 24 dicembre 2021) La, sembrerebbe turbata, non solo stanca per la sua salute ma è preoccupata per il suoprediletto, probabile futuro re: il principe William, ecco il perché. Lain questo lungo anno ha avuto molto da fare, la Royal Family, è stata travolta dagli scandali ma anche funestata dai lutti. In più l’arzilla sovrana ha fatto i conti anche con la sua salute che le ha dato qualche seccatura di troppo. William e KateOra che si avvicina il Natale, laa causa della diffusione del Covid ha dovuto rinunciare anche i riti che la Famiglia Winsor faceva per il Natale. Lad’Inghilterra sembrava non voler “abdicare” ad Omicron, insistendo nel volere celebrare il Natale, con una cinquantina di invitati previsti ma di ...