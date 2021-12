La prima foto di Lilibet Diana al fianco di Archie dai capelli rossi

(Di venerdì 24 dicembre 2021) In occasione della annuale cartolina di Natale, Harry e Meghan Markle presentano al mondo l'ultima arrivata in famiglia, che ha compiuto da poco 6 mesi

Advertising

RadioR101 : #MeghanMarkle, il #PrincipeHarry, #Archie e la piccola #LilibetDiana augurano buone feste a tutti con la loro prima… - _Nico_Piro_ : #Afghanistan #20dicembre questa foto (insegna chirurgia estetica) l'ho scattata ai piedi della collina delle antenn… - thestormismysun : @heartthrobwy la prima foto mi porterà nella tomba - PazziniValeria : RT @giorgia_tz01: Questa foto è stata la prima che ho visto stamattina e ammetto che un po' mi sono emozionata. È lì, al centro, esattament… - Addicted_ToZayn : RT @Fede_ProudOfLou: Prima foto Ultima foto Louis 29enne Louis 29enne Mi viene un po' da piangere. h… -

Ultime Notizie dalla rete : prima foto

... 'di salire sul palco faccio il segno della croce, io sono pieno di insicurezze, poi sono ... Il musicista ha spiegato di 'essersi beccato del cretino, scemo' dopo aver pubblicato unadopo la ...... con la piccola Lilibet Diana al suo debutto e Archie ripreso in viso per lavolta. Tutti ... Archie ci ha resi 'mamma' e 'papà' e Lili ci ha resi una famiglia' si legge a corredo della, e poi ...La famiglia condivide uno scatto in cui c’è anche il primogenito Archie I quattro ormai vivono felici in California, lontano dal resto della Royal Family Eccola la prima foto della piccola Lilibet Dia ...Meghan Markle e il principe Harry fino a ieri non avevano ancora mostrato al mondo una foto della loro secondogenita Lilibet, nata lo scorso 4 giugno. Se del piccolo Archie la foto era stata resa disp ...