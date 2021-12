La poesia di Natale di Nino Cartabellotta | VIDEO

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Era finito nel mirino delle critiche degli haters social per aver pubblicato alcune “rime” sul cugino che non si fa il vaccino. Poi per aver citato un verso de “I bambini fanno ooh” in occasione della notizia della positività al Covid del cantante Giuseppe Povia. Ora, però,si è mostrato al pubblico anche come fine poeta, leggendo e interpretando una suain vista del prossimo, per il secondo anno di fila in piena pandemia Ladidia #ugdp #UnGiornodaPecora @Radio1Rai pic.twitter.com/iMjFVGbcpl — Un Giorno da Pecora (@1giornodapecora) December 23, 2021recita la suaper ilin ...

Advertising

1giornodapecora : La poesia di Natale di Nino @Cartabellotta a #ugdp #UnGiornodaPecora @Radio1Rai ???? - GraceNoMD1 : La notte più bella dell’anno è in arrivo! Natale una favola che diventa realtà, una poesia che accarezza il?? i nos… - neXtquotidiano : La poesia di Natale di Nino #Cartabellotta a #Ugdp | VIDEO - ValentinaCy81 : RT @_dani_ta_cy: Natale è una favola che diventa realtà, una poesia che accarezza le nostre cose e i nostri ricordi più belli. Vi auguro di… - niswa48066634 : RT @Italia: I borghi marchigiani sono perfette cornici per rappresentare la Natività. Nella regione Marche vi aspettano tanti presepi tradi… -

Ultime Notizie dalla rete : poesia Natale

Avvenire

... per le letterine dei bambini a Babbo, per i buoni sentimenti e la favola? Non credo che la ... "Ma se invece venisse per davvero?", si chiese Dino Buzzati in una meravigliosadel 1964: "Se ...Le sue opere, veri capolavori divisiva, codificano e riscrivono un processo di conoscenza ... L'intervento di Isgrò segue un'anteprima digitale, trasmessa in streaming la notte didel ...Martedì, alle 21.15 presso la villa Vinci-Boccabianca di Cupra, l’Amministrazione comunale organizza una serata spettacolo che avrà come tema i libri, le biblioteche e la cultura. Protagonisti saranno ...Gli auguri di Natale da Betlemme per questo anno Il video messaggio del Custode della Terra Santa di padre Francesco Patton Betlemme, la città del Natale, per il secondo anno consecutivo è blindata; n ...