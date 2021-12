La nuova vita di Christian Eriksen. Parla Spillo Altobelli (Di venerdì 24 dicembre 2021) Christian Eriksen è stato protagonista di una storia collettiva, di una narrazione fatta di reazioni esplose ovunque. L’ovvia conseguenza di una tragedia, solo sfiorata, alimentata da una diretta televisiva e dall’assurdità di quanto accaduto. Il malore improvviso di un giocatore, soprattutto in campo, sembra sempre un’ipotesi fuori dal tempo. Come può un atleta, l’emblema della vigoria fisica, ritrovarsi disteso a pancia in giù con lo sguardo vuoto e il cuore in pausa? Dal momento in cui Eriksen è crollato a terra fino al selfie di scampato pericolo pubblicato tre giorni dopo, c’è stato un flusso costante di commenti, messaggi, sentimenti espressi. Qualcosa di normale in un’epoca amplificata, senza bisogno di dover sempre sindacare sull’opportunità o meno che ciò accada. Succede, così come capita che la storia da collettiva diventi ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 24 dicembre 2021)è stato protagonista di una storia collettiva, di una narrazione fatta di reazioni esplose ovunque. L’ovvia conseguenza di una tragedia, solo sfiorata, alimentata da una diretta televisiva e dall’assurdità di quanto accaduto. Il malore improvviso di un giocatore, soprattutto in campo, sembra sempre un’ipotesi fuori dal tempo. Come può un atleta, l’emblema della vigoria fisica, ritrovarsi disteso a pancia in giù con lo sguardo vuoto e il cuore in pausa? Dal momento in cuiè crollato a terra fino al selfie di scampato pericolo pubblicato tre giorni dopo, c’è stato un flusso costante di commenti, messaggi, sentimenti espressi. Qualcosa di normale in un’epoca amplificata, senza bisogno di dover sempre sindacare sull’opportunità o meno che ciò accada. Succede, così come capita che la storia da collettiva diventi ...

Advertising

BiagioAntonacci : Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita. È nato Carlo, mio figlio. . #MammaPaola - silvia_bossini : RT @GvLive: Cook Islands Tourism Corporation lancia la figura del sustainable tourism manager, incarico ricoperto da Mrs. Sieni Tiraa, dan… - FabioPatrone : E' bello sapere nella fede che in quella nascita è racchiuso un seme di vita nuova per noi, è fonte di gioia incont… - sayue1928 : RT @AmazonNewsItaly: Scopri come un gesto di ordinaria solidarietà compiuto da Costantino, corriere presso un fornitore di servizi di conse… - beretta_gio : RT @giulia60031200: Eccole qui, dolcissime e curiose, pronte per la loro nuova vita. #compassione #antispecisimo -