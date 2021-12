La nuova stretta (Di venerdì 24 dicembre 2021) Salvaguardare l'economia e colpire gli italiani non vaccinati, che vengono estromessi dalla vita sociale. Questo l'obiettivo del decreto Festività approvato ieri dal governo Draghi. Speranza sottolinea l'importanza dell'uso delle mascherine. Leggi su ilgiornale (Di venerdì 24 dicembre 2021) Salvaguardare l'economia e colpire gli italiani non vaccinati, che vengono estromessi dalla vita sociale. Questo l'obiettivo del decreto Festività approvato ieri dal governo Draghi. Speranza sottolinea l'importanza dell'uso delle mascherine.

