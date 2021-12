La notizia sul futuro di Belotti: arriva la decisione del giocatore! (Di venerdì 24 dicembre 2021) Dopo sei stagioni, la storia d’amore tra Andrea Belotti e il Torino sembra ormai giunta al capolinea. Dopo gli Europei vinti con l’Italia, il Gallo aveva espresso forti dubbi riguardo la sua permanenza a Torino, motivo per il quale non ha ancora rinnovato il contratto con i granata, in scadenza il prossimo 30 giugno 2022. Andrea Belotti Secondo quanto riportato dal giornalista Nico Schira su Twitter, Belotti avrebbe già avrebbe espresso la sua volontà di non prolungare il contratto che lo lega al club di Urbano Cairo. Con la possibilità di prenderlo a zero, dunque, in estate potrebbe scatenarsi una vera e propria asta di mercato per il Gallo, con vecchie e nuove pretendenti. In caso di partenza, la dirigenza del Torino dovrà necessariamente muoversi sul mercato nella sessione estiva di calciomercato, per regalare a Juric un ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 24 dicembre 2021) Dopo sei stagioni, la storia d’amore tra Andreae il Torino sembra ormai giunta al capolinea. Dopo gli Europei vinti con l’Italia, il Gallo aveva espresso forti dubbi riguardo la sua permanenza a Torino, motivo per il quale non ha ancora rinnovato il contratto con i granata, in scadenza il prossimo 30 giugno 2022. AndreaSecondo quanto riportato dal giornalista Nico Schira su Twitter,avrebbe già avrebbe espresso la sua volontà di non prolungare il contratto che lo lega al club di Urbano Cairo. Con la possibilità di prenderlo a zero, dunque, in estate potrebbe scatenarsi una vera e propria asta di mercato per il Gallo, con vecchie e nuove pretendenti. In caso di partenza, la dirigenza del Torino dovrà necessariamente muoversi sul mercato nella sessione estiva di calciomercato, per regalare a Juric un ...

Advertising

torinoggi : Torino tocca il nervo scoperto dell'auto, Marsiaj: 'Non c'è più tempo. Il tavolo sul settore in due anni non ha por… - filippocorvi : @Boboj29 La notizia migliore è che il Toronto fa sul serio x Insigne... - GradCarre : Le tante bufale sul #lupo #wolf - quackson1997_ : no scusate notizia peggiore stamattina non potevo averla yoongi è positivo mi sta venendo qualcosa sul serio che natale di m3rda - agilex2 : 'Quasi giusto. Non c'è mai stata una requisitoria, perché sarebbe emersa solo dal procedimento investigativo - or… -