La Nigeria chiama Mourinho per la panchina | “abbiamo contattato il tecnico della Roma”

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Laha deciso di esonerare Gernot Rohr, ilè stato mandato via dopo 5 anni alla guidasquadra. La Coppa d’Africa è alle porte e la federcalcio africana si è messa in contatto per il nuovo allenatore, contatti anche con. La conferma è arrivata da Amaju Pinnick, presidenten Football Federation: “parlato con tre top coach. Peseiro, il cui nome circola ancora, è uno di questi e io posso dirvi che è un top coach.parlato anche con Mladen Krstajic, ma dopo aver parlato con lui ha ottenuto il posto al Maccabi Tel Aviv. Parliamo di allenatori dei quali i calciatori non potrebbero essere più grandi. Credo che stiamo facendo tutto il possibile ed è per questo che ci confrontiamo con il ministero per ...

Advertising

CalcioWeb : La #Nigeria contatta #Mourinho per la panchina: arriva la conferma - zazoomblog : Napoli Osimhen: «Se la Nigeria chiama io ci sarò» - #Napoli #Osimhen: #Nigeria #chiama -

Ultime Notizie dalla rete : Nigeria chiama

I will be available for AFCONunless if am not among the players picked to represent. - victor osimhen (@victorosimhen9) ..."Decliniamo nel quotidiano lo spirito della solennità dell'Incarnazione che ciad aprirci al ... I più numerosi sono nativi della, ma anche del Sud Sudan, del Togo o del Benin. Non ci ...La Nigeria ha deciso di esonerare Gernot Rohr, il tecnico è stato mandato via dopo 5 anni alla guida del club. La Coppa d’Africa è alle porte e la federcalcio africana si è messa in contatto per il nu ...ASCOLTA L’attaccante del Napoli ha twittato una frase in vista della possibilità di partecipare alla Coppa d’Africa con la sua Nigeria L’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha twittato sulla sua poss ...