“La mia fidanzata…” Biagio D’Anelli | fuori tutta la verità | al GF Vip lo sfogo con Nathaly Caldonazzo

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 24 dicembre 2021)e Miriana Trevisan sono sempre più vicini nella Casa del Grande Fratello Vip. Il loro flirt prosegue e non mancano baci e tenerezze, nonostante lui abbia una storia al didel reality. “Se mi guardi con quegli occhi mi disoccupi”, ha detto l’opinionista e l’ex ragazza di Non è la Rai ha risposto così: “I miei occhi sono questi, comunque bella questa battuta, simpatica”. Qualche giorno fa è stata la fidanzata dia prendere la parola e sui social ha reso nota la sua posizione. Si erano diffuse voci sul fatto che lei già si sentisse single, ma la ragazza ha voluto fare chiarezza attraverso le Storie di Instagram: “Io non ho rilasciato nessun tipo di dichiarazione e non ho intenzione di farlo. Ritengo che i social e la tv non siano il luogo adatto per parlare di ...