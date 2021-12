La mia espulsione dai 5 stelle è illegittima | ora è indiscutibile

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 24 dicembre 2021) “Roma, 3 gennaio 2019 - Gentile Senatore, con la presente e su indicazione del Capo politico del MoVimento 5, Luigi Di Maio, intendo comunicarle la suadal Gruppo parlamentare Movimento 5dalla data odierna. Distinti saluti, il Presidente del Gruppo Parlamentare MoVimento 5, Stefano Patuanelli” Questo è il testo della lettera della miadal Gruppo parlamentare M5S che in tal modo è effetto automatico delladalla diversa Associazione Movimento 5, determinata dai voti e dalle opinioni da me espressi in Commissione ed in Aula, in evidente contrasto con l’articolo 67 della Costituzione che vieta il vincolo di mandato. Con motivazioni del tutto identiche, fatte salve la data ed i nomi del Capo Politico e del ...