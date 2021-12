La memoria | il più grande antivirus di madre natura contro i pessimisti

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Ci sono corpi che portano scritte sulla pelle le proprie memorie, come cicatrici su un tronco d’albero indurito: ragnatele di storie, il volto di Clint Eastwood in “Cry Macho”. Certe malattie lasciano segni visibili, certe pandemie ne lasciano soprattutto dentro, nascosti, anche a chi non si è (ancora?) ammalato. Non c’è vita senza. Fosse pure quella involontaria, automatica, scritta nei nostri organi e tessuti come nel navigatore dell’auto. Si tirano le somme di un anno che sta passando, le tacche da segnare. Ci sono stati anni che sono volati più via, non ce li si ricorda quasi, ma non questi, non il Natale del 2020. Il primo rinchiusi e lontani. Non gli ultimi due: era l’inizio del 2020, già rimbalzavano dalla Cina le notizie di un virus feroce ma strano, come se non potesse arrivare, far male. La, assieme ai vaccini, assieme alle ...