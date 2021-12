La lista dei convocati del Senegal per la Coppa d’Africa: decisione ufficiale su Koulibaly (Di venerdì 24 dicembre 2021) In attesa di capire quali saranno le decisioni dei vertici calcistici internazionali, per ora la Coppa d’Africa 2021 resta regolarmente in programma e dovrebbe svolgersi dal 9 gennaio al 6 febbraio. Sono tante le nazionali che hanno provveduto a pubblicare la propria lista dei convocati: tra queste c’è ache il Senegal che poco fa ha annunciato i calciatori che prenderanno parte alla rassegna continentale, tra cui c’è anche Kalidou Koulibaly del Napoli. Koulibaly Senegal LA lista DEI convocati DEL Senegal: PORTIERI: E. Mendy, Gomis, S. Dieng. DIFENSORI: B. Sarr, Ciss, Koulibaly, Diallo, P. A. Cissé, Mbaye, Seck, Ballo-Touré, Kouyaté. CENTROCAMPISTI: A. Cissé, P. M. ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 24 dicembre 2021) In attesa di capire quali saranno le decisioni dei vertici calcistici internazionali, per ora la2021 resta regolarmente in programma e dovrebbe svolgersi dal 9 gennaio al 6 febbraio. Sono tante le nazionali che hanno provveduto a pubblicare la propriadei: tra queste c’è ache ilche poco fa ha annunciato i calciatori che prenderanno parte alla rassegna continentale, tra cui c’è anche Kalidoudel Napoli.LADEIDEL: PORTIERI: E. Mendy, Gomis, S. Dieng. DIFENSORI: B. Sarr, Ciss,, Diallo, P. A. Cissé, Mbaye, Seck, Ballo-Touré, Kouyaté. CENTROCAMPISTI: A. Cissé, P. M. ...

