La lettera di Pertini scritta a Natale dal carcere: "Viva il Socialismo, abbasso il fascismo" (Di venerdì 24 dicembre 2021) Mia buona mamma, Son riuscito a procurarmi un pezzo di lapis e un po' di carta e tento di scriverti nonostante questi maledetti ferri che mi stringono i polsi. Voglio che ti giungano i miei auguri per ... Leggi su globalist (Di venerdì 24 dicembre 2021) Mia buona mamma, Son riuscito a procurarmi un pezzo di lapis e un po' di carta e tento di scriverti nonostante questi maledetti ferri che mi stringono i polsi. Voglio che ti giungano i miei auguri per ...

Ultime Notizie dalla rete : lettera Pertini La lettera di Pertini scritta a Natale dal carcere: "Viva il Socialismo, abbasso il fascismo" L'unita lettera appena letta spediscila alla buona signora. Tu mamma, amami sempre cosi! Ti stringe forte il tuo Sandro!

La vera anomalia (che nessuno dice) Infine alla lettera "L", cioè il veto sui "leader" di partito, ci vuole poco a ricordare Saragat, ... Lo ammise lo stesso Pertini quando si insediò. Ora, io non ho alcuna avversione nei confronti di ...

Quirinale 1978: l'outsider Pertini sorprende tutti Agenzia ANSA La lettera di Pertini scritta a Natale dal carcere: “Viva il Socialismo, abbasso il fascismo“ Il 23 dicembre 1929 il futuro presidente della Repubblica perseguitato dalla dittatura si rivolse alla madre: "La condanna, mamma buona, è motivo d’orgoglio per il tuo Sandro, e lo deve essere per te" ...

La vera anomalia (che nessuno dice) Nelle dichiarazioni di diversi esponenti politici e nelle argomentazioni di alcuni commentatori vengono elencate una serie di anomalie che sconsiglierebbero la scelta di capi dello Stato con un certo ...

