“La Juventus con Cristiano Ronaldo ha perso il DNA” | Buffon fa discutere

Gigi Buffon torna a parlare e scatena nuove reazioni. L'argomento caldo è sempre quello della Juventus, in particolar modo hanno fatto rumore le dichiarazioni su Cristiano Ronaldo in un'intervista a TUDN, canale americano in lingua spagnola. "Ho visto da fuori, quando ero al Psg, la Champions 2018-19, che la Juve avrebbe potuto vincere. Ma poi è uscita ai quarti con l'Ajax, e io non me lo spiegavo, dall'esterno. Con Ronaldo ho poi vissuto due anni in cui mi sono trovato bene insieme a lui. Ma penso che col suo arrivo la Juve abbia perso il DNA di squadra che l'ha sempre contraddistinta, e che la stava portando a vincere la Champions 2017". "In futuro mi piacerebbe una esperienza in Messico, oppure in alternativa negli Stati Uniti".

