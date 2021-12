La F1 pensa all’obbligo vaccinale per accedere al paddock: le parole di Famin (Di venerdì 24 dicembre 2021) La FIA starebbe pensando di introdurre l’obbligo vaccinale per accedere al paddock della F1. Bruno Famin infatti, direttore delle operazioni della FIA, ha commentato ai microfoni di ‘Motorsport.com’ in merito a questo. Ecco le sue parole: “Credo che sia un po’ troppo presto per parlare del 2022. Fino a tre settimane fa tutti noi pensavamo che la pandemia fosse sparita, il prossimo anno sarebbe stato il ritorno alla completa normalità. L’arrivo di questa nuova variante ha portato i contagi a crescere complicando la situazione. In Europa la situazione non è delle migliori, dobbiamo continuare a prestare attenzione. Potremmo anche considerare l’introduzione dell’obbligo vaccinale, ma per il momento nulla è stato ancora deciso”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 dicembre 2021) La FIA starebbendo di introdurre l’obbligoperaldella F1. Brunoinfatti, direttore delle operazioni della FIA, ha commentato ai microfoni di ‘Motorsport.com’ in merito a questo. Ecco le sue: “Credo che sia un po’ troppo presto per parlare del 2022. Fino a tre settimane fa tutti noivamo che la pandemia fosse sparita, il prossimo anno sarebbe stato il ritorno alla completa normalità. L’arrivo di questa nuova variante ha portato i contagi a crescere complicando la situazione. In Europa la situazione non è delle migliori, dobbiamo continuare a prestare attenzione. Potremmo anche considerare l’introduzione dell’obbligo, ma per il momento nulla è stato ancora deciso”. SportFace.

