“La decisione del Comune di Terni di affidare il contrasto alla violenza di genere seguendo il criterio dell’offerta più economica è molto grave”, l’accusa di D.i.Re. (Di venerdì 24 dicembre 2021) LiberaMente Donna ETS, che fa parte di D.i.Re, ha deciso di non partecipare alla gara di appalto bandita a Terni per l’affidamento del ‘Sistema integrato di servizi di contrasto alla violenza contro le donne’ “La decisione del Comune di Terni di affidare il ‘Sistema integrato di servizi di contrasto alla violenza contro le donne’ attraverso L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 24 dicembre 2021) LiberaMente Donna ETS, che fa parte di D.i.Re, ha deciso di non parteciparegara di appalto bandita aper l’affidamento del ‘Sistema integrato di servizi dicontro le donne’ “Ladeldidiil ‘Sistema integrato di servizi dicontro le donne’ attraverso L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

fattoquotidiano : Discoteche, lo sfogo dei gestori per la chiusura del governo: “Colpo di grazia per il nostro settore, ci aspettiamo… - Agenzia_Ansa : Olanda in lockdown per le vacanze di Natale. Annuncio del premier Rutte, in vigore da domani #ANSA… - lopezirina90902 : ECCO QUA IL RISULTATO DELLA SAGGIA DECISIONE DELL’ESIMIO DOTTOR SPERANZA DI CHIUDERE LE DISCOTECHE. ORA SÌ CHE I GI… - ilmeteoit : #CAROLA #RACKETE non ha commesso alcun #REATO: la decisione del #TRIBUNALE - F1inGenerale_ : A far maturare questa decisione, secondo l’ex patron, sarebbe stata la tremenda delusione del titolo mondiale perso… -