Koulibaly ha fatto la terza dose di vaccino (Di venerdì 24 dicembre 2021) Kalidou #Koulibaly, difensore del #Napoli, è tornato in Francia per la pausa natalizia ed ha deciso di fare la terza dose del vaccino anti #Covid19. Il calciatore si è recato presso l’hub vaccinale di Saint Dié des Vosges, suo paese natale pic.twitter.com/6oSQl1joRj — Simone Guadagno (@SimoneGuadagnoo) December 23, 2021 In vacanza in Francia per le festività natalizie, il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha scelto di sottoporsi alla terza dose del vaccino. Koulibaly, che ha avuto il Covid a gennaio scorso e che s’è sottoposto insieme al resto del gruppo squadra azzurro alle prime due dosi, s’è vaccinato nel suo paese natale: Saint Dié des Vosges. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 dicembre 2021) Kalidou #, difensore del #Napoli, è tornato in Francia per la pausa natalizia ed ha deciso di fare ladelanti #Covid19. Il calciatore si è recato presso l’hub vaccinale di Saint Dié des Vosges, suo paese natale pic.twitter.com/6oSQl1joRj — Simone Guadagno (@SimoneGuadagnoo) December 23, 2021 In vacanza in Francia per le festività natalizie, il difensore del Napoli Kalidouha scelto di sottoporsi alladel, che ha avuto il Covid a gennaio scorso e che s’è sottoposto insieme al resto del gruppo squadra azzurro alle prime due dosi, s’è vaccinato nel suo paese natale: Saint Dié des Vosges. L'articolo ilNapolista.

Advertising

claudioruss : #Napoli - #Insigne ha fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra - #Fabian e #Koulibaly terapie e lavoro per… - napolista : #Koulibaly ha fatto la terza dose di vaccino Il difensore senegalese, in Francia per le festività natazie, si è re… - AlexanderIII15 : @OptaPaolo @Inter @juventusfc @acmilan @sscnapoli @Atalanta_BC @acffiorentina @HellasVeronaFC @TheoHernandez… - GagliardiniR : @Cosma74 @Wazza_CN Ma poi Theo dopo il covid ha fatto cagare anche nella metà campo offensiva. Poteva mettere uno t… - CarloRo79403302 : RT @FrancoMater2: Per carità...non iniziate con la storiella di #Insigne, dei 114 gol e del fatto che sia un fuoriclasse (?) In campo con… -

Ultime Notizie dalla rete : Koulibaly fatto Kumbulla per il Napoli: Giuntoli lo segue da tempo, la formula ...di puntare sul difensore kosovaro che sta disputando una buona stagione al fianco di Koulibaly. ... Anche Mourinho ha fatto capire che Kumbulla non è proprio il suo preferito e non è all'altezza dei ...

L'Inter si gode il primato, il Milan c'è In nerazzurro solo Mancini tra il 2006 e il 2008 aveva fatto più dei 46 punti di Inzaghi in questa ... La squadra di Spalletti è apparsa stanca e a corto di fiato, le assenze pesanti di Koulibaly e ...

Allarme palle inattive senza Koulibaly: il 'dato' che spaventa Spalletti Tutto Napoli Senza Osimhen è un'altra squadra: se va in fondo con la Nigeria salta pure il Barça Con Osimhen il Napoli non perde Lo dicono i risultati. Con il nigeriano in campo, la squadra di Luciano Spalletti è rimasta a secco solo contro la Roma e per il resto è uscita sconfitta soltanto in du ...

Allarme palle inattive senza Koulibaly: il 'dato' che spaventa Spalletti 24.12.2021 09:20 - Allarme palle inattive senza Koulibaly: il 'dato' che spaventa Spalletti; 24.12.2021 09:10 - CdS - Caso Mertens: non ha gradito il cambio e ha chiesto spiegazio ...

...di puntare sul difensore kosovaro che sta disputando una buona stagione al fianco di. ... Anche Mourinho hacapire che Kumbulla non è proprio il suo preferito e non è all'altezza dei ...In nerazzurro solo Mancini tra il 2006 e il 2008 avevapiù dei 46 punti di Inzaghi in questa ... La squadra di Spalletti è apparsa stanca e a corto di fiato, le assenze pesanti die ...Con Osimhen il Napoli non perde Lo dicono i risultati. Con il nigeriano in campo, la squadra di Luciano Spalletti è rimasta a secco solo contro la Roma e per il resto è uscita sconfitta soltanto in du ...24.12.2021 09:20 - Allarme palle inattive senza Koulibaly: il 'dato' che spaventa Spalletti; 24.12.2021 09:10 - CdS - Caso Mertens: non ha gradito il cambio e ha chiesto spiegazio ...