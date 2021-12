(Di venerdì 24 dicembre 2021) Non c’è Vigilia diche tenga nella Casa del Grande Fratello Vip. E così,il 24 dicembre,si è arrabbiata conSelassiè per avere utilizzato l’asciugacapelli durante le prove di canto degli altri vipponi. GF Vip,: “Vergognati!” Sotto la guida di, tutti insieme,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

gabriel42816101 : RT @AdultaVaccinata: Auguro a Katia Ricciarelli di uscire il prima possibile perché ha veramente rotto le palle di Natale! ?? #GFvip - AdultaVaccinata : Auguro a Katia Ricciarelli di uscire il prima possibile perché ha veramente rotto le palle di Natale! ?? #GFvip - blogtivvu : Katia Ricciarelli sbotta anche a Natale: “Lulù, vergognati!”, ecco cosa è successo al GF Vip - harrybrentit : @EMAVR77 @rudi_de_fanti Se avete sentito l’ultima esibizione di Katia Ricciarelli, non è che fosse molto diversa - Whitemirror17 : @baffettochefatw Katia Ricciarelli che prepara il cenone su Mediaset Extra -

Non c'è Vigilia di Natale che tenga nella Casa del Grande Fratello Vip . E così, anche il 24 dicembre,si è arrabbiata con Lulù Selassiè per avere utilizzato l'asciugacapelli durante le prove di canto degli altri vipponi. GF Vip,sbotta a Natale: "Vergognati Lulù!" ...... ignaro che lei ha tirato i remi in barca e non vuole più aver nulla a che fare con lui, Miriana è finita con lo scontrarsi animatamente con. La soprano, infatti, non digerisce le ...Katia Ricciarelli sbotta a Natale contro Lulù Selassiè: "Vergognati!", ecco cosa è successo nella Casa del Grande Fratello Vip.Katia Ricciarelli ha invitato i concorrenti del Grande Fratello Vip a provare un'altra volta i canti di Natale. A quel punto, ha notato un fastidioso rumore in sottofondo e ha sub ...