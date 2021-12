Kate Winslet rivede Leonardo DiCaprio dopo anni | “Sono scoppiata a piangere | siamo legati a vita”

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Sul set di Titanic siconosciuti e da allora non sipiù lasciati, l’amicizia traormai va avanti da 25. I due infatti nonsoltanto colleghi, ma anche grandi amici e proprio di questo rapporto speciale ha parlato l’attrice inglese in un’intervista rilasciata al The Guardian.e Leo sirivistidalla loro reunion agli Oscar e durante questo incontro l’attrice èin lacrime: “Lo conosco da metà della mia! Non è che mitrovata a New York o lui è stato a Londra e c’è stata la possibilità di cenare o prendere un caffè e fare due chiacchiere. Non ...

ha incontrato Leonardo DiCaprio dopo tre anni: "Non riuscivo a smettere di piangere" ha dichiarato al The Guardian . E ammettiamolo, anche tutti noi che abbiamo sempre un po' tifato ...L'amore non va in vacanza , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rete 4 : film commedia, sentimentale del 2006 di Nancy Meyers, con Cameron Diaz,, Jude Law, Jack Black, Eli ...Kate Winslet è scoppiata in lacrime dopo aver rivisto Leonardo DiCaprio. I due attori, conosciutisi quasi 25 anni fa sul set di Titanic, non si vedevano da tre anni, a causa delle restrizioni negli sp ...Sono una delle coppie di attori più amate del cinema: Kate Winslet e Leonardo DiCaprio ci hanno fatto sognare sin dal loro primo film assieme, “Titanic”, che ha dato inizio a una lunga amicizia ormai ...