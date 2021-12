Juventus, mal di Stadium: c’è un dato allarmante in casa (Di venerdì 24 dicembre 2021) Uno dei motivi per spiegare il ritardo della Juventus dal primo posto è sicuramente il rendimento, negativo e sorprendente, allo Stadium. Juventus-Atalanta (Getty Images)La Juventus, nell’ultimo turno del 2021, ha vinto due a zero contro il Cagliari grazie ai gol di Morata e Bernardeschi, che ha permesso ai bianconeri di riaprire completamente il discorso Champions League, complici anche i passi falsi di Atalanta e Napoli. Il successo rende il natale di Bonucci e compagni decisamente più sereno rispetto a quanto ci si poteva aspettare visto l’inizio di stagione. I ragazzi di Allegri, infatti, avevano iniziato il campionato con velleità di scudetto; obiettivo subito venuto meno a causa di stop inattesi per una squadra capace di dominare in Italia per nove anni. Non è stato, in linea generale, un 2021 da incorniciare per ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 24 dicembre 2021) Uno dei motivi per spiegare il ritardo delladal primo posto è sicuramente il rendimento, negativo e sorprendente, allo-Atalanta (Getty Images)La, nell’ultimo turno del 2021, ha vinto due a zero contro il Cagliari grazie ai gol di Morata e Bernardeschi, che ha permesso ai bianconeri di riaprire completamente il discorso Champions League, complici anche i passi falsi di Atalanta e Napoli. Il successo rende il natale di Bonucci e compagni decisamente più sereno rispetto a quanto ci si poteva aspettare visto l’inizio di stagione. I ragazzi di Allegri, infatti, avevano iniziato il campionato con velleità di scudetto; obiettivo subito venuto meno a causa di stop inattesi per una squadra capace di dominare in Italia per nove anni. Non è stato, in linea generale, un 2021 da incorniciare per ...

