Juventus | chi è Massimo Briaschi? Il suo gol al Napoli è leggenda VIDEO

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 24 dicembre 2021) La, al rientro dalla sosta, affronterà il; nel 1984,segnò un gol meraviglioso contro i partenopei.(AdobeStock)Laha chiuso il 2021 al quinto posto; un risultato difficile da accettare se si considerano le aspettative di inizio campionato ma sicuramente ottimo per come si era messa la stagione. I bianconeri, grazie ai tredici punti conquistati nell’ultimo mese (unico passo falso l’uno a uno di Venezia) sono tornati prepotentemente in corsa per un posto nella prossima Champions League. Obiettivo minimo ma obbligatorio se non si vogliono avere pesanti ripercussioni dal punto di vista economico. Il quarto posto dista quattro punti e, al ritorno dalla pausa, i bianconeri si giocheranno gran parte delle loro ...