Juventus | Capello contro Allegri | le dichiarazioni fanno discutere

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Fabio, noto opinionista ed ex allenatore, è tornato a parlare dellae ha voluto dire la sua sulla situazionevsLa, dopo un anno complicato, ha deciso di puntare nuovamente su; il tecnico toscano ha scritto una pagina importante nella storia bianconera. Proprio per questo la società ha deciso di richiamarlo, con un contratto decisamente oneroso, per tornare a dominare il campionato italiano e ad essere protagonista in Europa. Missione, fino a questo momento, fallita. La, infatti, ha chiuso il girone di andata al quinto posto con quattro punti di distanza dalla zona Champions. Distacco colmabile a patto che Bonucci e compagni riescano a superare, nel migliore dei modi, il mese di ...

Massimiliano Allegri ha rimesso in piedi la, complice un calendario che gli ha dato una mano e le avversarie che invece hanno iniziato ...Sport non sono mancate le critiche di Fabio..., al netto dell'amicizia paterna di Galeone, è l'allenatore che Allegri sente più vicino. E Allegri è l'unico vero erede di, con cui a dire la verità il rapporto non cominciò alla ...Fabio Capello, noto opinionista ed ex allenatore, è tornato a parlare della Juventus e ha voluto dire la sua sulla situazione Allegri.ASCOLTA Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 9.30 – Capello punge la Juve – L’ex tecnico di Real e Ju ...