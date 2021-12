Juve, in Spagna sicuri: 'De Ligt, il Barcellona ci pensa sul serio' (Di venerdì 24 dicembre 2021) Barcellona (Spagna) - "L'operazione De Ligt viene seriamente presa in considerazione dal Barcellona" . Ne sono certi i catalani di 'Sport', secondo cui difficilmente l'operazione sarà fatta a gennaio: ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 24 dicembre 2021)) - "L'operazione Deviene seriamente presa in considerazione dal" . Ne sono certi i catalani di 'Sport', secondo cui difficilmente l'operazione sarà fatta a gennaio: ...

Advertising

sportli26181512 : #Juve, in Spagna sicuri: '#DeLigt, il #Barcellona ci pensa sul serio': Secondo 'Sport' i catalani non mollano il di… - infoitsport : Dalla Spagna: 'Juve superata, sfumato il colpo in attacco' - juventuschannel : #Calciomercato Bomba??Last minut, Suarez via dalla Spagna, la Juve ci prova? - infoitsport : Mercato Juve, dalla Spagna: 'Accordo trovato con Martial' . Parla il suo agente - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #VeneziaJuve #SerieA #Calciomercato Juventus, indiscrezione dalla Spagna: accordo c… -