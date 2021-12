Job by Job, il lavoro a portata di podcast (Di venerdì 24 dicembre 2021) “Non so voi, ma io sono veramente stanco di sentirmi dire da chi ha l’età dei nostri genitori e dei nostri nonni che la nostra è una generazione di scansafatiche, bamboccioni, falliti, schizzinosi. Dobbiamo trovare il coraggio e la forza di smentirli. Torniamo a essere protagonisti delle nostre vite e smettiamola di recitare come comparse in quelle degli altri”. È uscita la vigilia di Natale eppure la puntata pilota di Job by Job già fa discutere. Il nuovo podcast dedicato a Millenial e Generazione Z alla ricerca di un impiego promette di accompagnare ragazze e ragazzi dalla scelta della scuola superiore fino alla pensione. La voce dello speaker non è di un genitore o un professore, bensì del 29 enne di Albano Laziale Mirko Giustini. Già collaboratore di importanti quotidiani nazionali come Avvenire, L’Osservatore Romano e Huffington Post, il giornalista curatore della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 dicembre 2021) “Non so voi, ma io sono veramente stanco di sentirmi dire da chi ha l’età dei nostri genitori e dei nostri nonni che la nostra è una generazione di scansafatiche, bamboccioni, falliti, schizzinosi. Dobbiamo trovare il coraggio e la forza di smentirli. Torniamo a essere protagonisti delle nostre vite e smettiamola di recitare come comparse in quelle degli altri”. È uscita la vigilia di Natale eppure la puntata pilota di Job by Job già fa discutere. Il nuovodedicato a Millenial e Generazione Z alla ricerca di un impiego promette di accompagnare ragazze e ragazzi dalla scelta della scuola superiore fino alla pensione. La voce dello speaker non è di un genitore o un professore, bensì del 29 enne di Albano Laziale Mirko Giustini. Già collaboratore di importanti quotidiani nazionali come Avvenire, L’Osservatore Romano e Huffington Post, il giornalista curatore della ...

