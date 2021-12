Jasmine Paolini | il 2021 come anno della svolta

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Il, per il tennis italiano, non è stato solo l'degli uomini. Tra le donne, c'è una giocatrice che è stata in grado di fare un salto importante, e che sembra ben messa per crescere ...

Lei è, ha 25 anni e ha chiuso la stagione al numero 53, due posti in meno del best ranking di inizio novembre. Considerato che in gennaio era numero 96, e che ad aprile si è trovata ...... e due Wta 250, entrambi a Melbourne, dove nell'unica entry - list per il main draw (guidata da Anastasia Pavlyuchenkova e Naomi Osaka) ci saranno Camila Giorgi (n.33 Wta) e(53), ...Una bella festa, mercoledì sera, al Teatro Accademico per omaggiare i campioni dello sport di Bagni di Lucca, atlete e atleti che si sono distinti in varie discipline durante il biennio 20202021. Lo s ...Per quanto riguarda le partecipanti, da segnalare i nomi di Camila Giorgi e Jasmine Paolini, le due migliori interpreti del tennis femminile azzurro per classifica personale. La marchigiana tenterà di ...