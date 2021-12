Jared Leto in cinque dettagli di stile che lo incoronano uno dei cinquantenni più cool del pianeta (Di venerdì 24 dicembre 2021) Jared Leto è uno di quegli uomini che inconfutabilmente migliora con il tempo. Classe 1971, il poliedrico attore, cantante, musicista e regista del Luisiana ha costruito la sua carriera (e la sua immagine), pezzo dopo pezzo, senza apparentemente mai sbagliare un colpo. Il 26 dicembre compie 50 anni, anche se il venerabile traguardo del mezzo secolo non sembra scalfire nemmeno un po' la sua aria fascinosa e ribelle, che porta sia sul palco con la sua band Thirty Seconds to Mars, sia nei personaggi che interpreta, dal Joker di Suicide Squad al transessuale Rayon in Dallas Buyers Club che gli è valso un Oscar come Miglior attore non protagonista. Ma è anche per il suo stile eclettico e sperimentale che sembra non invecchiare mai, in cui mescola influenze dark ad atmosfere vintage, pezzi couture e capi street-style. Non è un mistero la sua ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 24 dicembre 2021)è uno di quegli uomini che inconfutabilmente migliora con il tempo. Classe 1971, il poliedrico attore, cantante, musicista e regista del Luisiana ha costruito la sua carriera (e la sua immagine), pezzo dopo pezzo, senza apparentemente mai sbagliare un colpo. Il 26 dicembre compie 50 anni, anche se il venerabile traguardo del mezzo secolo non sembra scalfire nemmeno un po' la sua aria fascinosa e ribelle, che porta sia sul palco con la sua band Thirty Seconds to Mars, sia nei personaggi che interpreta, dal Joker di Suicide Squad al transessuale Rayon in Dallas Buyers Club che gli è valso un Oscar come Miglior attore non protagonista. Ma è anche per il suoeclettico e sperimentale che sembra non invecchiare mai, in cui mescola influenze dark ad atmosfere vintage, pezzi couture e capi street-style. Non è un mistero la sua ...

