Jacobelli | “Addio Kessié? L’alternativa è Pobega” | ESCLUSIVA

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Jacobelli Addio

Pianeta Milan

parla anche di Lorenzo Insigne e del suo possibileal Napoli ' Insigne? Grande professionalità e attaccamento alla maglia, parliamo anche di un campione d'Europa. Ha solo 30 anni, ...Dunque, per, Cristiano Ronaldo costituirà un rimpianto per tanti tifosi juventini. Un giocatore che ha dimostrato a Torino la sua stoffa e la sua classe a suon di gol - è stato nominato ...Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, ospite nell’editoriale di TMW Radio. Di seguito un estratto del suo intervento ...Inter e Atalanta in questo momento stanno meglio di Milan e Napoli, che non è proprio fortunato soprattutto a livello di infortuni. Considerando lo scontro diretto tra Pioli e Spalletti, questo turno ...