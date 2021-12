Italia, è un anno da 10! Riviviamo le mitiche imprese azzurre del 2021 con i titoli di OA Sport (Di venerdì 24 dicembre 2021) Che voto dare allo Sport Italiano nel 2021 se non 10? Chi scrive era convinto che un’annata come quella 2006 fosse pressoché irripetibile, invece siamo riusciti a fare addirittura meglio. E dire che, al 30 giugno, non è che i trionfi abbondassero, anzi…Poi dai primi di luglio in poi una cavalcata trionfale e memorabile, iniziata con gli Europei di softball e proseguita con gli Immortali di Wembley, le magiche ed indissolubili Olimpiadi di Tokyo, le Paralimpiadi, la doppia apoteosi agli Europei di volley, le imprese di Sonny Colbrelli, Filippo Ganna ed Elisa Balsamo nel ciclismo, gli ori iridati nella ginnastica artistica e ritmica, il titolo continentale di football americano e tanto, tantissimo altro. Abbiamo vinto tutto e ovunque. Siamo indiscutibilmente la miglior nazione al mondo in ambito ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 dicembre 2021) Che voto dare allono nelse non 10? Chi scrive era convinto che un’annata come quella 2006 fosse pressoché irripetibile, invece siamo riusciti a fare addirittura meglio. E dire che, al 30 giugno, non è che i trionfi abbondassero, anzi…Poi dai primi di luglio in poi una cavalcata trionfale e memorabile, iniziata con gli Europei di softball e proseguita con gli Immortali di Wembley, le magiche ed indissolubili Olimpiadi di Tokyo, le Paralimpiadi, la doppia apoteosi agli Europei di volley, ledi Sonny Colbrelli, Filippo Ganna ed Elisa Balsamo nel ciclismo, gli ori iridati nella ginnastica artistica e ritmica, il titolo continentale di football americano e tanto, tantissimo altro. Abbiamo vinto tutto e ovunque. Siamo indiscutibilmente la miglior nazione al mondo in ambito ...

