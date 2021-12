Iss | Incidenza sale a 351 Rt stabile a 1 | 13 Due Regioni a rischio alto

(Di venerdì 24 dicembre 2021) L’settimanale a livello nazionale continua ad aumentare: 351 per 100.000 abitanti (17-23 dicembre) contro 241 per 100.000 abitanti (10-16 dicembre). L’indice Rt calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,13,rispetto alla settimana precedente ma sopra soglia epidemica. In forte aumento il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (62.669 contro 42.675 della settimana precedente). La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è in diminuzione (27% contro il 31% della scorsa settimana). È in aumento la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (45% contro il 43%), aumenta anche la percentuale di casi diagnosticati attraverso attività di screening (28% contro il 26%)., ma ancora sopra soglia, l’indice di trasmissibilità basato ...

L'settimanale a livello nazionale continua ad aumentare: 351 per 100.000 abitanti (17 - 23 dicembre) contro 241 per 100.000 abitanti (10 - 16 dicembre). Nel periodo 30 novembre - 13 dicembre ...L'settimanale a livello nazionale continua ad aumentare: 351 per 100.000 abitanti (17 - 23 dicembre) contro 241 per 100.000 abitanti (10 - 16 dicembre). Nel periodo 30 novembre - 13 dicembre ...24 DIC - Grande balzo dell’incidenza settimanale che dai 242 della scorsa settimana sale a 351 per 100 mila abitanti. L’indice Rt invece è stabile a 1,13. È quanto emerge dal report settimanale di Iss ...L'incidenza settimanale di casi Covid in Italia continua a salire e passa da 241 a 351 per 100mila abitanti (17-23 dicembre). Lo si legge nel monitoraggio della Cabina di regia, i cui dati sono comuni ...