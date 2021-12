Israele, niente quarta dose dopo il dietrofront del Ministero della Sanità: ecco come stanno le cose (Di venerdì 24 dicembre 2021) La situazione Covid in Israele fin dai primi giorni di dicembre è parsa piuttosto grave: si parlava infatti al 7 dicembre di ben 719 casi nell’arco di 24 ore, questi a causa del divampare della variante Omicron. All’11 dicembre il numero di contagiati dalla variante proveniente dal Sud Africa era aumentato di altri 20 casi. Eppure alla fine di novembre, quando la variante Omicron aveva fatto emergere i primi casi, il ministro della Sanità israeliano, Nitzan Horowitz, aveva affermato con una certezza assoluta: “Coloro che hanno un richiamo (ovvero la terza dose del vaccino, ndr) sono molto probabilmente protetti contro questa variante”. Leggi anche -> Covid-19, scoperta shock in Israele: “Parodontite aumenta di 9 volte rischi di morte” Ma a quanto ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 24 dicembre 2021) La situazione Covid infin dai primi giorni di dicembre è parsa piuttosto grave: si parlava infatti al 7 dicembre di ben 719 casi nell’arco di 24 ore, questi a causa del divamparevariante Omicron. All’11 dicembre il numero di contagiati dalla variante provedal Sud Africa era aumentato di altri 20 casi. Eppure alla fine di novembre, quando la variante Omicron aveva fatto emergere i primi casi, il ministroisraeliano, Nitzan Horowitz, aveva affermato con una certezza assoluta: “Coloro che hanno un richiamo (ovvero la terzadel vaccino, ndr) sono molto probabilmente protetti contro questa variante”. Leggi anche -> Covid-19, scoperta shock in: “Parodontite aumenta di 9 volte rischi di morte” Ma a quanto ...

Advertising

iris_versari : RT @francofontana43: Betlemme. Un Natale sotto l’occupazione (e con il Covid) Israele chiude ai turisti stranieri Per il turismo israeliano… - ChiranAngelgela : RT @francofontana43: Betlemme. Un Natale sotto l’occupazione (e con il Covid) Israele chiude ai turisti stranieri Per il turismo israeliano… - marco_turetta : RT @actarus1070: E niente nemmeno la terza dose ferma il virus, in Israele è ripartita la risalita dei contagi - Rankingfullsto2 : Poi ti ritrovi gentaglia con la faccia come il culo che pur di non ammettere niente continuano a chiederti se conos… - Horlo99 : RT @francofontana43: Betlemme. Un Natale sotto l’occupazione (e con il Covid) Israele chiude ai turisti stranieri Per il turismo israeliano… -