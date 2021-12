Israele: Bennett, piano per raddoppiare abitanti del Golan (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il governo israeliano ha messo a punto un progetto ambizioso per l'estensione della presenza ebraica nelle alture del Golan e si appresta ad approvarlo domenica in una seduta straordinaria del governo. Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il governo israeliano ha messo a punto un progetto ambizioso per l'estensione della presenza ebraica nelle alture dele si appresta ad approvarlo domenica in una seduta straordinaria del governo.

