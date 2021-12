Iran: esercitazione 'contro Israele', sparati missili balistici (Di venerdì 24 dicembre 2021) L'Iran ha sparato oggi 16 missili balistici, a conclusione di cinque giorni di manovre militari condotte secondo i militari di Teheran come avvertimento nei confronti di Israele. "Queste esercitazioni ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 dicembre 2021) L'ha sparato oggi 16, a conclusione di cinque giorni di manovre militari condotte secondo i militari di Teheran come avvertimento nei confronti di. "Queste esercitazioni ...

Omicron guasta - Feste, ma Iran quasi nucleare e Israele con atomiche vere minacciano pessimi fuochi d'artificio L'esercitazione ha però riguardato altre aree del Paese, da quelle costiere fino alla regione ... ha invitato tutti (gli alleati) a sfruttare il momento di debolezza dell'Iran. Secondo Gantz, il ...

IRAN. I pasdaran si addestrano nello stretto di Hormuz La Guardia Rivoluzionaria iraniana ha effettuato un’esercitazione militare nel sud del paese il 20 dicembre, in mezzo alle crescenti tensioni sul programma nucleare di Teheran, stando a Irin Tv. La di ...

