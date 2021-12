Inzaghi: "Brozovic straordinario, si sbrighi a firmare" (Di venerdì 24 dicembre 2021) Lo dice Simone Inzaghi parlando della sua Inter in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. "Noi ci credevamo già da luglio, dal primo allenamento . Siamo a buon punto, ma quel che abbiamo fatto fin ... Leggi su raisport.rai (Di venerdì 24 dicembre 2021) Lo dice Simoneparlando della sua Inter in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. "Noi ci credevamo già da luglio, dal primo allenamento . Siamo a buon punto, ma quel che abbiamo fatto fin ...

