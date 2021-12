Inter, da campione d’inverno a campione d’Italia il passo è così breve? (Di venerdì 24 dicembre 2021) L’ottimo girone d’andata dei nerazzurri è solo una base di partenza per sperare nel tricolore Dobbiamo ammetterlo: il Natale in casa Inter quest’anno è più ricco che mai. La squadra di Inzaghi dopo essersi regalata il titolo di campione d’inverno ha deciso di concedersi un altro piccolo dono da scartare sotto l’albero, battendo il Torino nell’ultima giornata di andata di Serie A. Certo questa vittoria per 1 a 0 non sarà stata sontuosa e impressionante come quelle contro le malcapitate Cagliari e Salernitana, ma si sta pur sempre parlando di altri 3 punti conquistati e messi in cassaforte. Punti che fanno più che comodo, perché tengono distante chi insegue di 4 lunghezze, che se per ora bastano e avanzano non basteranno e non avanzeranno quando si ricomincerà a far sul serio. Altre 19 gare attendono infatti la Benamata, ... Leggi su tpi (Di venerdì 24 dicembre 2021) L’ottimo girone d’andata dei nerazzurri è solo una base di partenza per sperare nel tricolore Dobbiamo ammetterlo: il Natale in casaquest’anno è più ricco che mai. La squadra di Inzaghi dopo essersi regalata il titolo diha deciso di concedersi un altro piccolo dono da scartare sotto l’albero, battendo il Torino nell’ultima giornata di andata di Serie A. Certo questa vittoria per 1 a 0 non sarà stata sontuosa e impressionante come quelle contro le malcapitate Cagliari e Salernitana, ma si sta pur sempre parlando di altri 3 punti conquistati e messi in cassaforte. Punti che fanno più che comodo, perché tengono distante chi insegue di 4 lunghezze, che se per ora bastano e avanzano non basteranno e non avanzeranno quando si ricomincerà a far sul serio. Altre 19 gare attendono infatti la Benamata, ...

