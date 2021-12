Inter | Bastoni | «Voglio aggiungere trofei alla mia bacheca»

(Di venerdì 24 dicembre 2021)venuto ai microfoni di SportMediaset, Alessandro, centrale dell’, ha parlato così della pausa di Natale e dei suoi obiettivi per il nuovo anno: “Sicuramente da un lato dispiace fermarci perché stavamo facendo bene e abbiamo trovato i giusti meccanismi: però staccare una settimana mentalmente dopo annate così difficili tra Covid e partite ogni tre giorni fa bene. Propositi per il 2022? Riuscire a fare quanto fatto nel 2021,miae non fermarmi né con l’né con l’Italia”.

... sostituire nel migliore dei modi chi negli ultimi due anni aveva trascinato l'a suon di gol. ... Capita spesso, infatti, di vedereo magari Dumfries al centro dell'attacco, cosa ...... corale ed allo stesso tempo offensivo che fa dei difensori - Skriniar ein particolare - ... che ora grazie ad Inzaghi (leggi qui la nostra analisi della sua) sta continuando ad esserci ...Inter, focus su Edin Dzeko: il nuovo numero 9 segna (quasi) quanto Lukaku ma ha una marcia in più. L'analisi dei suoi primi mesi in nerazzurro.Ammiro tutto di lui, come sta in campo, la personalità. Per il compleanno mi ha regalato la sua maglia. Ho anche potuto parlarci. Parlava spagnolo, ma ho percepito la persona, oltre al giocatore. Come ...