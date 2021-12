Intel, 8 miliardi di euro per una fabbrica di imballaggio di chip in Italia. L’accordo è sempre più vicino (Di venerdì 24 dicembre 2021) I colloqui tra Intel e il governo Italiano si sono intensificati. La fabbrica di packaging da costruire in Italia prevede un investimento di 8 miliardi di euro. Le aree in trattativa: Mirafiori e Catania... Leggi su dday (Di venerdì 24 dicembre 2021) I colloqui trae il governono si sono intensificati. Ladi packaging da costruire inprevede un investimento di 8di. Le aree in trattativa: Mirafiori e Catania...

Advertising

pitumpa : Intel, 8 miliardi di euro per una fabbrica di imballaggio di chip in Italia. L’accordo è sempre più vicino - ArsSpadoni : RT @ElettronicaMer2: Salgono a 17 le aziende di semiconduttori con vendite di oltre 10 miliardi di dollari nel 2021: all’elenco si aggiungo… - ElettronicaMer2 : Salgono a 17 le aziende di semiconduttori con vendite di oltre 10 miliardi di dollari nel 2021: all’elenco si aggiu… - CarpaneseSilva1 : RT @TSupernano: @Frances20644930 @manni_valeria Che poi vorrei sapere dove vanno quei millemila miliardi investiti in nuovi farmaci dato ch… - TSupernano : @Frances20644930 @manni_valeria Che poi vorrei sapere dove vanno quei millemila miliardi investiti in nuovi farmaci… -