Insonnia d’amore | tutto quello che c’è da sapere sul film

Insonnia d'amore: trama, cast e streaming del film Stasera, 24 dicembre 2021, alle ore 21,20 su La7 va in onda Insonnia d'amore (Sleepless in Seattle), film del 1993 diretto da Nora Ephron, con protagonisti Tom Hanks e Meg Ryan. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Sam rimane vedovo ed è inconsolabile. A Chicago, la città in cui vive e lavora, ogni luogo gli ricorda la giovane moglie e così decide di trasferirsi a Seattle portandosi dietro il figlioletto Jonah. Il bambino, vedendo l'afflizione del padre, non trova di meglio che rivolgersi a una radio e il caso di Sam diventa nazionale affascinando anche Annie Reed, una romantica giornalista di Baltimora – dall'altro capo degli Stati Uniti – che è prossima al matrimonio e ha un debole per il ...

