Insigne, il rinnovo con il Napoli in stallo: ecco l'offerta del Toronto (Di venerdì 24 dicembre 2021) Un capitano senza portafoglio, come un ministro. Sì, ci può stare, ma qui è di calcio che si parla e in questo mondo la storia si racconta così: tra una settimana, allo scoccare della mezzanotte di un ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 24 dicembre 2021) Un capitano senza portafoglio, come un ministro. Sì, ci può stare, ma qui è di calcio che si parla e in questo mondo la storia si racconta così: tra una settimana, allo scoccare della mezzanotte di un ...

Advertising

sportli26181512 : Insigne, il rinnovo con il Napoli in stallo: ecco l'offerta del Toronto: Il club della Mls offre 7 milioni a stagio… - lrdp__ : ??Il contratto di Lorenzo #Insigne scade a giugno 2022 e non c'è ancora accordo con il #Napoli sul rinnovo: il… - ParliamoDiNews : Rinnovo Insigne, CorSport: trattativa in stallo totale! Differenza di 1,5mln, c`è una proposta di De Laurent… - tuttonapoli : CdS - Stallo totale per il rinnovo di Insigne: 14mln offerti da ADL non bastano - CalcioNapoli24 : -