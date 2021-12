Insigne al Toronto? Pronti 28 milioni per l’attaccante, si può chiudere a gennaio! (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il Toronto è pronto a fare follie per portare Lorenzo Insigne in Canada: 28 milioni in quattro anni per l’attaccante azzurro Il Toronto vuole Lorenzo Insigne. Il Corriere dello Sport riporta che De Laurentiis gli ha proposto un quadriennale da 3,5 milioni a stagione, mentre lui vorrebbe il medesimo stipendio attuale: 5 milioni. La trattativa è in stallo totale. L’offerta concreta è quella del Toronto. L’idea è portare Lorenzo in Mls proprio come fu con Giovinco: la proposta è di 7 milioni a stagione per 4 anni, più benefit. Con la possibilità mai scartata di anticipare l’affare, considerando che la stagione comincia a marzo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ilè pronto a fare follie per portare Lorenzoin Canada: 28in quattro anni perazzurro Ilvuole Lorenzo. Il Corriere dello Sport riporta che De Laurentiis gli ha proposto un quadriennale da 3,5a stagione, mentre lui vorrebbe il medesimo stipendio attuale: 5. La trattativa è in stallo totale. L’offerta concreta è quella del. L’idea è portare Lorenzo in Mls proprio come fu con Giovinco: la proposta è di 7a stagione per 4 anni, più benefit. Con la possibilità mai scartata di anticipare l’affare, considerando che la stagione comincia a marzo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

