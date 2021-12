Influenza aviaria, in Italia soppressi già 13 milioni di volatili: gli allevatori chiedono ristori (Di venerdì 24 dicembre 2021) L’Influenza aviaria sta colpendo alcune zone delle province di Mantova, Verona e Padova con in più qualche focolaio in Lombardia ed Emilia Romagna. In tutta Europa si riscontrano focolai ma secondo le rilevazioni l’Italia è al momento il Paese più colpito In totale siamo arrivati a 13 milioni tra galline, polli, quaglie, anatre, fagiani e L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 24 dicembre 2021) L’sta colpendo alcune zone delle province di Mantova, Verona e Padova con in più qualche focolaio in Lombardia ed Emilia Romagna. In tutta Europa si riscontrano focolai ma secondo le rilevazioni l’è al momento il Paese più colpito In totale siamo arrivati a 13tra galline, polli, quaglie, anatre, fagiani e L'articolo proviene da Consumatore.com.

