In ricordo di Giorgio Bocca, morto il giorno di Natale di 10 anni fa (Di venerdì 24 dicembre 2021) Partigiano dopo l'8 settembre del 1943 nella zona della Val Grana, comandante della decima divisione "giustizia e libertà". Tra i fondatori – insieme a Eugenio Scalfari – di uno dei quotidiani di maggiore successo, Repubblica. Firma di punta de L'Espresso. Giornalista, allievo ufficiale degli alpini. Giorgio Bocca morì a 91 anni il giorno di Natale, il 25 dicembre del 2011. Era nato a Cuneo nel 1920. Ha vissuto il mestiere come una vera e propria missione: "La sostanza del giornalismo – raccontò negli studi di Che tempo che fa – è cercare di capire quello che sta succedendo al mondo. E allora scrivi la storia cercando di capire che cosa accade intorno a te. Questo è abbastanza semplice, credo che tutti i giornalisti lo vogliano fare. Poi alcuni si vendono e non lo fanno".

