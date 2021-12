In Italia variante Omicron al 28%: i casi raddoppiano ogni due giorni (Di venerdì 24 dicembre 2021) In Italia è in forte crescita la percentuale della variante Omicron, che da una stima basata sulle analisi preliminari dei tamponi raccolti per l’indagine rapida del 20 dicembre potrebbe essere intorno al 28%, ma con forti variabilità regionali. L’analisi condotta dall’Istituto Superiore di Sanità si è basata su circa 2mila tamponi raccolti in 18 Regioni/Province Autonome, in cui sono stati considerati come possibili positivi a Omicron quei campioni in cui risultava mancante uno dei tre geni che normalmente viene ricercato nei test diagnostici molecolari (cosiddetto S gene dropout) o altri test di screening per escludere la presenza della variante delta, al momento ancora dominante. Una indicazione più precisa sulle stime di prevalenza verrà dal completamento della flash survey, i cui risultati ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 24 dicembre 2021) Inè in forte crescita la percentuale della, che da una stima basata sulle analisi preliminari dei tamponi raccolti per l’indagine rapida del 20 dicembre potrebbe essere intorno al 28%, ma con forti variabilità regionali. L’analisi condotta dall’Istituto Superiore di Sanità si è basata su circa 2mila tamponi raccolti in 18 Regioni/Province Autonome, in cui sono stati considerati come possibili positivi aquei campioni in cui risultava mancante uno dei tre geni che normalmente viene ricercato nei test diagnostici molecolari (cosiddetto S gene dropout) o altri test di screening per escludere la presenza delladelta, al momento ancora dominante. Una indicazione più precisa sulle stime di prevalenza verrà dal completamento della flash survey, i cui risultati ...

