Imprese, dalla Regione 200 milioni per interventi di ristrutturazione e ammodernamento: lunedì il bando (Di venerdì 24 dicembre 2021) lunedì 27 dicembre sarà pubblicato sul BURC l'Avviso per l'agevolazione di programmi di spesa di micro e piccole Imprese campane per la realizzazione di investimenti che, mediante ristrutturazione, razionalizzazione, ammodernamento di un impianto o di un processo produttivo, consentano un rilevante miglioramento delle prestazioni dell'impresa in termini di posizionamento competitivo. La dotazione finanziaria complessiva del Fondo nell'ambito del quale è emanato l'Avviso è fissata in 200 milioni di euro. In particolare, si intende agevolare i seguenti investimenti: Digitalizzazione e Industria 4.0; Sicurezza e sostenibilità sociale e ambientale; Nuovi modelli organizzativi. Il finanziamento sarà costituito per metà da un contributo a Fondo perduto e per metà da un prestito a 6 anni a tasso zero

