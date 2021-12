Il virus muta | noi siamo sempre gli stessi Ma questo Natale voglio essere felice

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Quanta invidia perche varia,, si trasforma, mentre noigli, solo con qualche ruga in più, con qualche soldo in meno in saccoccia, in giro per strade illuminate a festa, come automi consumistici, consumati dal logorio della vita moderna, alla ricerca del nostro Cynar, del nostro carciofo salvifico. Con l’alfabeto greco a “omicronizzarci” la vita, spendiamo quel che pose spandiamo per l’aria il nostro nemico invisibile, affratellati da una pandemia che ha colonizzato i nostri volti, mascherando sorrisi e respiri infetti. Respirare è già una vittoria. Non dobbiamotristi. Il baraccone deve andare avanti, dobbiamo produrre, consumare e crepare, come un gregge belante che annaspa nella nebbia della paura, ...