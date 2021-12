Il virus circola soprattutto tra i ragazzi. Si punta ad accelerare le vaccinazioni (Di venerdì 24 dicembre 2021) L’incidenza settimanale continua ad aumentare, con la pandemia che registrano i più alti tassi sui bambini e sui ragazzi (393 per 100.000 abitanti nella fascia di età 0-9 anni e 404 nella fascia di età 10-19 anni). Accelerazioni sulle vaccinazioni, con l’estensione delle terze dosi anche ai 16-17enni e ai 12-15enni fragili e con l’imminente riduzione dell’intervallo fra seconda dose e booster a 4 mesi. Dieci Regioni sono sopra la soglia critica di occupazione delle terapie intensive, ma nessuna cambia colore per Natale. Sono alcune delle decisioni di oggi sulla situazione della pandemia in Italia. Incidenza in crescita, Rt stabile ma sopra la soglia epidemia L’incidenza settimanale a livello nazionale continua ad aumentare: 351 per 100.000 abitanti (17-23 dicembre) contro 241 per 100.000 abitanti (10-16 dicembre). Nel periodo 30 novembre-13 dicembre ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 24 dicembre 2021) L’incidenza settimanale continua ad aumentare, con la pandemia che registrano i più alti tassi sui bambini e sui(393 per 100.000 abitanti nella fascia di età 0-9 anni e 404 nella fascia di età 10-19 anni). Accelerazioni sulle, con l’estensione delle terze dosi anche ai 16-17enni e ai 12-15enni fragili e con l’imminente riduzione dell’intervallo fra seconda dose e booster a 4 mesi. Dieci Regioni sono sopra la soglia critica di occupazione delle terapie intensive, ma nessuna cambia colore per Natale. Sono alcune delle decisioni di oggi sulla situazione della pandemia in Italia. Incidenza in crescita, Rt stabile ma sopra la soglia epidemia L’incidenza settimanale a livello nazionale continua ad aumentare: 351 per 100.000 abitanti (17-23 dicembre) contro 241 per 100.000 abitanti (10-16 dicembre). Nel periodo 30 novembre-13 dicembre ...

Advertising

istsupsan : ???S. Brusaferro: 'le fasce più giovani sono quelle dove circola maggiormente il virus #Covid19, e questo si traduce… - HuffPostItalia : Il virus circola soprattutto tra i ragazzi. Si punta ad accelerare le vaccinazioni - mimibacini : - vanno a intasare le terapie intensive, non ci sarebbe bisogno di isolamenti, tamponi, cazzi e mazzi, sarebbe solo… - Piero42395724 : RT @OrtigiaP: DRASTICO #AndreaCrisanti il #greenpass è fallimentare..è misura politica non sanitaria .. il virus circola.. IL VACCINO DA SO… - vitalbaa : @davoli_pietro Se si adotta un provvedimento nel presupposto che 'in Italia il virus circola meno che altrove', e s… -