Il Trono di Spade | Peter Dinklage difende il finale della serie e il lavoro degli showrunner

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 24 dicembre 2021), interprete di Tyrion, ha commentato le reazioni negative alIldindo il. IlIldiè stato accolto in modo molto negativo da numerosi fanha ora condiviso la sua opinione sulla situazione. Dopo la messa in onda dell'ultima puntata dell'adattamento per il piccolo schermosaga creata da George R.R. Martin sono persino state lanciate delle petizioni per chiedere a HBO di rigirare l'ottava stagione ...