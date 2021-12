Il presidente dei procuratori: «Che cosa ha fatto la Fifa per aiutare i club durante il Covid?» (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il Corriere dello Sport intervista Beppe Galli, presidente dell’Aiacs, l’Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società che raggruppa circa 100 professionisti. Vi riportiamo una risposta dell’intervista. Infantino ha spiegato che nel 2019 sono stati spesi 7 miliardi di euro per i trasferimenti di calciatori e 700 milioni sono andati in provvigioni agli agenti. Ha ragione il presidente della Fifa a ritenerla una cifra eccessiva? «La Fifa, pur avendo le casse stracolme di denaro, ha contribuito solo con pochi spiccioli al sostegno delle leghe. Infantino avrebbe dovuto chiarire che i 7 miliardi non sono spese, ma investimenti tra società che patrimonializzano il proprio lavoro; poi verificare se i club stessero utilizzando cifre di cui potevano disporre. cosa ha fatto ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il Corriere dello Sport intervista Beppe Galli,dell’Aiacs, l’Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società che raggruppa circa 100 professionisti. Vi riportiamo una risposta dell’intervista. Infantino ha spiegato che nel 2019 sono stati spesi 7 miliardi di euro per i trasferimenti di calciatori e 700 milioni sono andati in provvigioni agli agenti. Ha ragione ildellaa ritenerla una cifra eccessiva? «La, pur avendo le casse stracolme di denaro, ha contribuito solo con pochi spiccioli al sostegno delle leghe. Infantino avrebbe dovuto chiarire che i 7 miliardi non sono spese, ma investimenti tra società che patrimonializzano il proprio lavoro; poi verificare se istessero utilizzando cifre di cui potevano disporre.ha...

Advertising

fattoquotidiano : 'SISTEMA DEI TAMPONI COLLASSATO' Il presidente dell’Ordine dei medici di Milano denuncia la situazione screening a… - Coninews : Commozione e orgoglio. Al @Quirinale il saluto dello sport al Presidente Sergio #Mattarella in occasione della ceri… - MinisteroDifesa : Gli auguri del Presidente #Mattarella e del Ministro @guerini_lorenzo ai militari italiani dei contingenti impegnat… - Gfbrt : RT @OrtigiaP: Il presidente dei virologi: 'Quarta dose? Il siero a raffica non è sostenibile', le conseguenze sul corpo. Per rincorrere il… - napolista : Il presidente dei procuratori: «Che cosa ha fatto la #Fifa per aiutare i club durante il Covid?» Al Corsport: «La… -

Ultime Notizie dalla rete : presidente dei Covid: con Omicron la ripresa potrebbe rallentare Secondo Gentiloni, i vaccini stanno proteggendo non solo la salute dei cittadini, ma anche l'... Ha mostrato maggiore tranquillità, il presidente del Consiglio Mario Draghi, che nel corso della ...

Omicron, cosa sappiamo della nuova variante: sintomi, tempi di incubazione, febbre, tosse, differenze con la Delta ... come sta già avvenendo in diversi altri paesi europei' spiega il presidente dell'Iss Silvio ... individuali e collettive, per limitare la diffusione del virus, le mascherine la limitazione dei contatti ...

Convocazione del Consiglio dei Ministri n. 52 | www.governo.it Governo Civitavecchia, il Comune distribuisce pacchi di Natale alle persone fragili Far sentire la serenità del Natale anche alle persone più fragili. Con questo obiettivo l’amministrazione comunale ha provveduto alla distribuzione di pacchi di Natale in alcune strutture del territor ...

De Luca: in arrivo altre misure Un forte aumento dei contagiati sui test, con 3.599 nuovi positivi al Covid in Campania su 58.660 test esaminati per un’incidenza del 6,13%, in forte aumento rispetto al 5,30% di mercoledì. Nove le nu ...

Secondo Gentiloni, i vaccini stanno proteggendo non solo la salutecittadini, ma anche l'... Ha mostrato maggiore tranquillità, ildel Consiglio Mario Draghi, che nel corso della ...... come sta già avvenendo in diversi altri paesi europei' spiega ildell'Iss Silvio ... individuali e collettive, per limitare la diffusione del virus, le mascherine la limitazionecontatti ...Far sentire la serenità del Natale anche alle persone più fragili. Con questo obiettivo l’amministrazione comunale ha provveduto alla distribuzione di pacchi di Natale in alcune strutture del territor ...Un forte aumento dei contagiati sui test, con 3.599 nuovi positivi al Covid in Campania su 58.660 test esaminati per un’incidenza del 6,13%, in forte aumento rispetto al 5,30% di mercoledì. Nove le nu ...