Il padre di Wanda Nara: “Il tradimento di Icardi? Così mi sono comportato” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Andrès, il papà 64 enne della moglie dell'attaccante del PSG, ha una storia con una donna di 36 anni. Ha parlato di lei e del rapporto con le figlie Leggi su golssip (Di venerdì 24 dicembre 2021) Andrès, il papà 64 enne della moglie dell'attaccante del PSG, ha una storia con una donna di 36 anni. Ha parlato di lei e del rapporto con le figlie

Advertising

godofmjschief : marvel write it down: babbo natale padre di magneto e nonno di wanda e peter - jadegallagherfk : @gcarlallagher WANDA MIA sei proprio mio padre - Ssofiefatale : Il modo in cui morirei male anzi malissimo se davvero mi vedessi wanda e quel fregno del padre davanti aiuto 118 - JuventusJay : Voi preferite Icardi che si porta appresso Wanda Nara. Io preferisco Scamacca che si porta appresso il padre delinq… -