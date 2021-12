Il Natale oltre la paura (Di venerdì 24 dicembre 2021) Oggi decine di luci verdi (semaforo di via libera a un sogno di libertà) baluginano nel buio dei boschi tra la Bielorussia e la Polonia, accendendo la speranza di centinaia e centinaia di uomini, donne e bambini ormai allo stremo. Duemila anni fa, un insolito chiarore penetrò nella notte. Con la forza di una promessa accese la speranza dei pastori e li destò dal loro sonno leggero, mentre custodivano il gregge addormentato. Quale nesso tra il Natale di Gesù e l’aspirazione ad una nuova nascita di milioni di migranti in diversi continenti? Il cuore dell’uomo è indomabile e non si stanca di cercare la liberazione, mettendosi in movimento e lottando fino alla fine. Chi lotta per la speranza (San Paolo, Rm 5,3-4 “… noi ci vantiamo anche nelle tribolazioni, ben sapendo che la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù provata la ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 24 dicembre 2021) Oggi decine di luci verdi (semaforo di via libera a un sogno di libertà) baluginano nel buio dei boschi tra la Bielorussia e la Polonia, accendendo la speranza di centinaia e centinaia di uomini, donne e bambini ormai allo stremo. Duemila anni fa, un insolito chiarore penetrò nella notte. Con la forza di una promessa accese la speranza dei pastori e li destò dal loro sonno leggero, mentre custodivano il gregge addormentato. Quale nesso tra ildi Gesù e l’aspirazione ad una nuova nascita di milioni di migranti in diversi continenti? Il cuore dell’uomo è indomabile e non si stanca di cercare la liberazione, mettendosi in movimento e lottando fino alla fine. Chi lotta per la speranza (San Paolo, Rm 5,3-4 “… noi ci vantiamo anche nelle tribolazioni, ben sapendo che la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù provata la ...

