Il Natale di Bergoglio | Basta morti sul lavoro | l' uomo non è schiavo

Leggi su agi

(Di venerdì 24 dicembre 2021) AGI -: l'non èdel. L', il più umile, ha diritto alla dignità, alla vita. Si faccia, di questo, un programma di impegno e di azione. Francesco sembra quasi esasperato, a dispetto dei toni e dell'atmosfera delqueiquegli operai che cadono dalle gru, quelle operaie uccise dalle macchine della tessitura, quei lavoratori schiacciati dalle lastre di pietra. Non esiste solo il covid (e lui non la nomina nemmeno, la pandemia); esistono altre stragi, altre negazioni della vita. Santa Messa di, il Papa incensa il Bambino, ha un segno di devozione per l'icona della Madonna Salus Populi Romani. La venera particolarmente, questa immagine di Maria vicina ai piccoli e ...