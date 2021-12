“Il mio uccell*…” GF Vip | la porno-confessione di Barù Tutte le concorrenti restano di sasso

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 24 dicembre 2021)Gherardo Gaetani è uno deidel GF Vip 6. Il nipote di Costantino della Gherardesca ha fatto il suo ingresso nella casa di Cinecittà una settimana fa – insieme a Natalie Caldonazzo – e ha già conquistato il cuore dei telespettatori e dei suoi nuovi coinquilini. “Sono cresciuto in Italia e poi a 8 anni mi sono trasferito in Svizzera. Da lì mi sono trasferito in America. Da lì ho vissuto in Spagna, Patagonia, in Australia… E finalmente sono tornato a vivere nella mia amata Toscana. Sono finito in televisione per colpa di mio zio Costantino e da lì ho fatto vari programmi”, ha raccontatoal GF Vip 6. Il concorrente è infatti un food blogger, ha condotto il programmaGira l’Italia e un tg di food news. “Ora sono un esperto di vino e cibo, un mondo molto divertente. Quindi spero di ...